Reddito di cittadinanza | ”è vero sto fot***do il Governo” VIDEO

Leggi su chenews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Spopola in rete ildella donna che candidamente ammette di approfittare della misura introdotta daldiSta spopolando ilgirato nel napoletano di una donna che candidamente ammette presunte di percepire ildinonostante il marito lavori in nero, mostrando anche una certa soddisfazione in questo. In questo caso, qualcuno ha avanzato l’ipotesi di una posizione manovrata da parte del marito della donna in questione, lavorare in nero volutamente per percepire poi un ricco assegno dallo Stato. Il, ha indignato non poco gli utenti che hanno avuto la possibilità di guardarlo sui vari social network, li dove da giorni impazza tra migliaia e migliaia di visualizzazioni. La ...