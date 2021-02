Real Madrid, nuovo infortunio per Hazard: il Belgio vuole vederci chiaro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Eden Hazard fa discutere l’opinione pubblica in Belgio. Il forte attaccante del Real Madrid si è infortunato di nuovo ed emerge una posizione ben chiara da parte della federcalcio locale, che secondo Niewsblad non ha nascosto certe perplessità sulle cure alle quali viene sottoposto quello che probabilmente è il miglior giocatore belga in circolazione, al netto dei problemi fisici che però per l’ex Chelsea sembrano diventati un calvario. Secondo quanto filtra, l’accusa nei confronti dei blancos è di scarsa collaborazione con i Diavoli Rossi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Edenfa discutere l’opinione pubblica in. Il forte attaccante delsi è infortunato died emerge una posizione ben chiara da parte della federcalcio locale, che secondo Niewsblad non ha nascosto certe perplessità sulle cure alle quali viene sottoposto quello che probabilmente è il miglior giocatore belga in circolazione, al netto dei problemi fisici che però per l’ex Chelsea sembrano diventati un calvario. Secondo quanto filtra, l’accusa nei confronti dei blancos è di scarsa collaborazione con i Diavoli Rossi. SportFace.

DiMarzio : Il #RealMadrid potrebbe perdere #Hazard in vista dell'#Atalanta - pisto_gol : Nella storia del Calcio si ricordano l’Ajax di Rinus Michels & Cruyff, il Milan di Sacchi & dei tre olandesi, il Ba… - mirkonicolino : #Chiellini: '#Superlega? Cinque anni fa avevo detto ad #Agnelli che speravo un giorno di giocare ogni settimana con… - sportface2016 : #Hazard, il #Belgio vuole vederci chiaro sul nuovo infortunio e non si fida del #RealMadrid - mattiamelara_ : @juanito1897 Per me Juventus 2017. Lo stesso Liverpool è stato stuprato dal Real Madrid, noi vita molto più difficile. Eravamo fortissimi. -