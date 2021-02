Real Madrid | Allegri in corsa per la panchina | ma in pole c’è una leggenda Blancos

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Per ladelc’è anche Max, ma inposition ci sarebbe unadel club madrileno C’è anche Massimilianonella ristretta cerchia di pretendenti per ladel. Secondo Cadena Ser, il tecnico ex Juventus, fermo da un anno e mezzo ormai, è in lizza per il dopo Zidane. Zizou è a rischio e non si esclude un esonero a breve. Il favorito per prendere il suo posto però è Raul, allenatore del Castilla, la seconda squadra dei. Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo Una nuova pretendente per Nicolò Barella . Secondo quanto riporta todofichajes.com in Spagna, infatti, ilavrebbe messo gli occhi sul centrocampista dell'Inter.Le prestazioni del classe 1997 non sono di certo inosservate: hanno preso informazioni anche due big spagnole come Barcellona e. CAMBIA LA VALUTAZIONE - Il Palmeiras gongola perché ha tre ...Per la panchina del Real Madrid c'è anche Max Allegri, ma in pole position ci sarebbe una grande leggenda del club madrileno ...David Alaba al Real Madrid? In Spagna ne sono convinti, ma in Germania non la pensano allo stesso modo. Se da una parte c’è chi parla già di accordo tra l’esterno o centrale del Bayern Monaco e il clu ...