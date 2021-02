Rainbow Six Siege | Six Invitational rinviato per Covid-19

Leggi su esports247

(Di giovedì 4 febbraio 2021) In data 29 gennaio il primo ministro francese ha annunciato che i confini della nazione sarebbero stati chiusi a tutti i cittadini non europei e che quindi non avrebbero avuto più il permesso di entrare in Francia. A seguito di questo annuncio Ubisoft si è subito mossa, insieme al partner Live Nation, per cercare di organizzare il Six2021 in presenza a Parigi a febbraio come già annunciato tempo prima. Tutti gli sforzi però sono stati vani, infatti nessun evento fisico è possibile in questo contesto pandemico a prescindere da tutte le misure di contenimento messe in atto. Per questo Ubisoft ha deciso di annullare il Sixe di rimandarlo a data da destinarsi, quando le condizioni al contorno saranno più favorevoli. L’azienda francese sta lavorando a braccetto con le organizzazioni per capire quando collocare l’evento e per ...