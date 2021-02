Raffaello | Montessori e Sisto V | tre anni di eventi per celebrare chi ha reso grandi le Marche

(Di giovedì 4 febbraio 2021) ANCONA - La storia delleraccontata attraverso i marchigiani che l'hanno fatta grande, personaggi conosciuti in tutto il mondo e che la Regione intende omaggiare in occasione dei loro ...

...e 'e Angelo Colocci. Bellezza e Scienza nella costruzione del mito della Roma antica'. Verranno completate le iniziative per le Celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Mariae ...... che a memoria d'uomo sarà ricordato come l'anno della pandemia, ha coinciso con alcuni anniversari di grande rilievo culturale, come quelli di, Beethoven, Maria, celebrati con ...ANCONA - La storia delle Marche raccontata attraverso i marchigiani che l’hanno fatta grande, personaggi conosciuti in tutto il mondo e che la Regione intende omaggiare in occasione dei ...