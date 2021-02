Quanti numeri ha il governo Draghi? Gli scenari alla Camera e al Senato (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per Draghi per ora si sono schierati apertamente solo Italia Viva, Calenda, Emma Bonino e Tabacci. Il Partito Democratico è preso tra un sentito sì all’appello di Mattarella e il timore di ritrovarsi al governo insieme a Salvini. Per questo motivo sta cercando di mediare con gli alleati nell’esecutivo Conte Bis. Strappare il consenso dei 5 Stelle a Draghi significherebbe al massimo dover condividere l’esecutivo al massimo con Forza Italia, o meglio con l’ala moderata che non crede che la compattezza del centrodestra sia prioritaria al sostegno all’ex numero uno della BCE. Quali sono gli scenari alla Camera e al Senato per la fiducia al governo Draghi? Li elabora Emanuele Lauria su Repubblica che spiega per l’appunto che se fosse ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Perper ora si sono schierati apertamente solo Italia Viva, Calenda, Emma Bonino e Tabacci. Il Partito Democratico è preso tra un sentito sì all’appello di Mattarella e il timore di ritrovarsi alinsieme a Salvini. Per questo motivo sta cercando di mediare con gli alleati nell’esecutivo Conte Bis. Strappare il consenso dei 5 Stelle asignificherebbe al massimo dover condividere l’esecutivo al massimo con Forza Italia, o meglio con l’ala moderata che non crede che la compattezza del centrodestra sia prioritaria al sostegno all’ex numero uno della BCE. Quali sono glie alper la fiducia al? Li elabora Emanuele Lauria su Repubblica che spiega per l’appunto che se fosse ...

neXtquotidiano : Quanti numeri ha il governo Draghi? Gli scenari alla Camera e al Senato - Gianni_Florence : @cidrolino @SignorErnesto Cidrolino può darsi. Ma con quei 19 milioni circa di persone dai 60 anni in su che sarebb… - donadove1 : E adesso vediamo quanti numeri riuscirà a racimolare #GovernoDraghi - tacco_ghino : @StaseraItalia Parlano tutti e dicono cose tanto per dire numeri sui vaccini come si muove il virus. Ma nessuno dic… - E_l_e_n_a_I : @BookherRl @raffaelebruno Bambini 'quasi sempre con zero sintomi'. Sarebbe interessante sapere quanti adulti sintom… -