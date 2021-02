Quale dei suoi tanti volti vestirà Draghi nel nuovo ruolo di premier? Le mille facce dell’uomo delle privatizzazioni. Una vita piena di giravolte, da Keynes al liberismo andata e ritorno (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è un romanzo di Luigi Pirandello che si intitola Uno, nessuno e centomila. Questo titolo potrebbe ben attagliarsi a Mario Draghi che ha accettato (con riserva) l’incarico di formare il nuovo governo. Perché Uno, nessuno e centomila? Perché l’ex presidente della Bce ha svolto diversi ruoli nella sua vita professionale. Ruoli prestigiosi, si intende, ma pur sempre personificazioni, “recite” che si attagliavano alla convenienza tattica del momento. Vediamo perché. Intanto Mario Draghi ha sempre recitato il ruolo di “predestinato”, un po’ come il protagonista del film Matrix. Da lui ci si attendevano e si attendono tuttora miracoli. Studi superiori dai Gesuiti, all’Istituto Massimo di Roma, fucina per rampolli dell’alta borghesia e poi la laurea in Economia alla Sapienza e un PhD al Massachusetts ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è un romanzo di Luigi Pirandello che si intitola Uno, nessuno e centomila. Questo titolo potrebbe ben attagliarsi a Marioche ha accettato (con riserva) l’incarico di formare ilgoverno. Perché Uno, nessuno e centomila? Perché l’ex presidente della Bce ha svolto diversi ruoli nella suaprofessionale. Ruoli prestigiosi, si intende, ma pur sempre personificazioni, “recite” che si attagliavano alla convenienza tattica del momento. Vediamo perché. Intanto Marioha sempre recitato ildi “predestinato”, un po’ come il protagonista del film Matrix. Da lui ci si attendevano e si attendono tuttora miracoli. Studi superiori dai Gesuiti, all’Istituto Massimo di Roma, fucina per rampolli dell’alta borghesia e poi la laurea in Economia alla Sapienza e un PhD al Massachusetts ...

