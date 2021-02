Punta Campanella | salvata grande femmina di tartaruga nel Golfo di Salerno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn’altramarina è stataieri sera dall’Area Marina Protetta die dai pescatori di. Si tratta di unamolto, circa 80cm per 65kg. I pescatori Giulio Oliviero, Ciro Criscuolo e Vincenzo De Mai, l’hanno ritrovata nella rete dove era finita accidentalmente. E subito hanno contattato il Parco Marino che è intervenuto sul posto per mettere in salvo l’animale. La Caretta caretta ha una ferita sulla parte posteriore del carapace. Non recentissima, 2-3 mesi circa, probabilmente causata da un impatto. Il tessuto è in fase di ricostruzione ma non ancora sanato del tutto e la ferita è abbastanza profonda. Laè stata immediatamente trasferita al Turtle point di Portici ...