Puglia, al via vaccinazione anti Covid agli odontoiatri (Di giovedì 4 febbraio 2021) La somministrazione dei vaccini anti Covid agli odontoiatri pugliesi iniziera’ nei prossimi giorni. Lo ha assicurato l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco. pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) La somministrazione dei vaccinipugliesi iniziera’ nei prossimi giorni. Lo ha assicurato l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco. pc/red su Il Corriere della Città.

LucaLazzaro : RT @AgriculturaIT: Nuova programmazione Ue. @pugliaconfagric : convergenza sul bisogno di temi certi e strategie nuove / @Confagricoltura… - CorriereCitta : Puglia, al via vaccinazione anti Covid agli odontoiatri - LatinaQTW : Latina, donna vive in strada in via Puglia. Valletta: “Il Comune intervenga” - musicapuglia : Band per musica dal vivo - Matrimonio puglia - A_un_cucchiaio : RT @cittameridiane: Non me ne vogliano le altre regioni, ma per noi nel ?? dopo la #Puglia c’è la #Campania Voglia d’Italia 16: la Campania… -