Prudenti Piazza Affari e le borse europee

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Movimenti in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. L’attenzione degli investitori oggi è concentrata oltre alle trimestrali anche alle banche centrali, conlaBCEche ha pubblicato il consueto ilbollettino economico. L’Eurotower ha avvertito che la pandemia continua a porre “seri rischi” per la salute pubblica e per le economie dell’area dell’euro e del resto del mondo sottolineando che “continua a essere fondamentale un ampio grado di stimolo monetario“. Sotto i riflettori anche la Bank fo England che ha reiterato la sua politica di sostegno: tassi fermi e QE confermato. In Italia l’attenzione rimane rivolta al fronte politico, con l’avvio alla Camera delle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi a formare un nuovo governo. Sul mercato valutario, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Prudenti Piazza

Il Messaggero

Movimenti in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. L'attenzione degli investitori oggi è concentrata oltre alle trimestrali anche alle banche ...... in Germania si rimanefino a metà febbraio, anche se i dati cominciano a migliorare. Due ... Ma non è detto: nella scala dei politici più stimati siappena al sesto posto, con 113 punti, ...(Teleborsa) – Movimenti in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. L’attenzione degli investitori oggi è concentrata oltre alle ...Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di ...