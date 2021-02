Progetto Lilt-Regione Lombardia | prevenzione online per un milione di persone

Leggi su dire

(Di giovedì 4 febbraio 2021) MILANO – “La pandemia e lo smartworking non devono rappresentare un freno alla prevenzione”. Così Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità del Pirellone, ha presentato ‘Regala un’ora di prevenzione’, un progetto della Regione e di Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) che permetterà di coinvolgere le aziende del territorio sui temi della prevenzione e della lotta ai tumori. L’obiettivo dell’iniziativa, nata in collaborazione con Assolombarda e Aidp (Associazione italiana direzione del personale), è quello di superare il problema del distanziamento sociale: in questo modo potranno essere raggiunti online anche lavoratori in sedi diverse, dipendenti in smartworking e gli staff impegnati in attività dalle quali non è possibile allontanarsi.