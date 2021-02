Primo giorno di consultazioni: Draghi ottiene l’appoggio delle forze politiche minori (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si è chiusa la prima giornata di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi che a Montecitorio ha incontrato le delegazioni delle forze politiche più piccole presenti in Parlamento. Il calendario odierno, infatti, prevedeva nel pomeriggio le riunioni con Azione e +Europa, Cd, Europeisti-Maie, Misto Camera, Nci e Cambiamo che hanno tutte dichiarato il loro sostegno alla nascita del nuovo esecutivo. Domani mattina alle 11 sarà il turno delle Autonomie a cui seguiranno gli incontri con LeU, Italia Viva, Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Forza Italia. Lega e Movimento 5 Stelle vedranno Draghi per ultime, sabato mattina. “Abbiamo espresso il più ampio sostegno e convinto al tentativo che sta facendo il presidente ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si è chiusa la prima giornata didel presidente del Consiglio incaricato Marioche a Montecitorio ha incontrato le delegazionipiù piccole presenti in Parlamento. Il calendario odierno, infatti, prevedeva nel pomeriggio le riunioni con Azione e +Europa, Cd, Europeisti-Maie, Misto Camera, Nci e Cambiamo che hanno tutte dichiarato il loro sostegno alla nascita del nuovo esecutivo. Domani mattina alle 11 sarà il turnoAutonomie a cui seguiranno gli incontri con LeU, Italia Viva, Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Forza Italia. Lega e Movimento 5 Stelle vedrannoper ultime, sabato mattina. “Abbiamo espresso il più ampio sostegno e convinto al tentativo che sta facendo il presidente ...

