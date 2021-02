Previsioni VinciCasa del 05-02-2021

Leggi su gigilotto

(Di giovedì 4 febbraio 2021) , la proposta di oggi è composta da 4 colonne secche, valida per i prossimi 3 concorsi. Le proposte oggi sono state elaborate su base statistica, prendendo in considerazione i numeri più frequenti e più ritardatari e i relativi rapporti con il ritardo storico e l’indice di convenienza. 1 colonna 05- 12- 20- 35- 362 colonna 05- 15- 32- 34- 403 colonna 27- 29- 35- 39- 404 colonna 09- 12- 18- 27- 31 Questa è la classifica dei primi tre numeri frequenti e ritardatari aggiornata all’ultima estrazione, nel caso tu decidessi di sostituire uno o più numeri delle colonne proposte. I tre numeri più ritardatari: 14 (rit. 30), 33 (rit. 30), 6 (rit. 18). I tre numeri più frequenti: 15 (freq. 202), 27 (freq. 202), 25 (freq. 200). Consulta anche: Archivio– Tutte l’estrazioni dell’anno in corso a partire dal concorso numero ...