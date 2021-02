Premio Bianca D’Aponte 2021: online il bando (Di giovedì 4 febbraio 2021) online il bando del Premio Bianca D’Aponte 2021, il concorso per cantautrici: sarà possibile partecipare presentando la domanda entro aprile È online il bando di concorso per la 17a edizione del “Premio Bianca D’Aponte – Città di Aversa”, l’unico contest in Italia riservato a cantautrici, un evento diventato ormai uno dei più importanti appuntamenti in Italia per la canzone… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021)ildel, il concorso per cantautrici: sarà possibile partecipare presentando la domanda entro aprile Èildi concorso per la 17a edizione del “– Città di Aversa”, l’unico contest in Italia riservato a cantautrici, un evento diventato ormai uno dei più importanti appuntamenti in Italia per la canzone… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Premio Bianca Confessioni di un artista dalla "Zona Gialla"

... ma noi ci permettiamo di suggerire un titolo sull'onda della speranza: Zona Bianca. Giovanni Saldì ... Nel 2011 espone a Venezia 'Premio Arte laguna' e nel 2012 vince la borsa di studio 'Città dell'arte,...

KAMALA HARRIS, L'AMBIZIOSO (VICE)PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI CHE OSCURA JOE BIDEN

... in un paese che è " ancora forse per poco " a maggioranza bianca. La Harris ha indubbiamente ... Una cosa è certa, Kamala Harris ha già vinto il premio per il personaggio mediaticamente più in vista ...

Colpo di Stato in Myanmar (Birmania), arrestata dai militari Aung San Suu Kyi. La premio Nobel: «Non accettate il golpe»

La leader della Lega nazionale per la democrazia nelle mani delle forze armate. Le accuse di brogli nelle elezioni di novembre, in giornata si insedia in il nuovo Parlamento ...

