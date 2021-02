Premier League | lo United annienta 9 - 0 i Saints Bene il City | perde il Liverpool

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Manchesterè ancora in corsa per lae nella 22esima giornata ha lanciato più che mai questo segnale. I Red Devils hanno letteralmente spazzato via il Southampton con un 9 - 0 ...

FBiasin : Molti commenti su #Eriksen che 'è stato bravo ma ieri era facile, va rivisto in match più probanti'. - Miglior cen… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: Tifoso vince 5661 euro e si prende gioco di #Mourinho sul giornale - tuttosport : Tifoso vince 5661 euro e si prende gioco di #Mourinho sul giornale - passionepremier : Il Liverpool di Klopp non vince più ad Anfield: è finita la favola? - SkySport : ? Il Leicester raddoppia con Justin ?? Ma che giocata di Maddison?? ??? Tutti i gol di Premier ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Il Manchester United è ancora in corsa per lae nella 22esima giornata ha lanciato più che mai questo segnale. I Red Devils hanno letteralmente spazzato via il Southampton con un 9 - 0 che ha del clamoroso. Gli uomini di Solskjaer ...Sulla possibilità di vederlo un giorno magari in: 'Non riesco a guardare molte partite del campionato inglese, devo dire la verità. Ma ho sentito che ci sono tanti falli e contrasti ...I Red Devils si scatenano contro il Southampton e sfiorano la doppia cifra di reti. I Citizens vincono con il Burnley, male i Reds di Klopp ...Palinsesto avaro oggi per i pronostici, ma in Premier League si gioca una partita molto importante come Tottenham-Chelsea.