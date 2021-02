Premier League, insulti razzisti verso Jankewitz dopo l’espulsione contro lo United (Di giovedì 4 febbraio 2021) A seguito del clamoroso ko del Southampton (9-0) contro lo United, si sono verificati insulti razzisti sui social. insulti che hanno preso di mira il giovane centrocampista del Southampton, il 19enne Alex Jankewitz, colpevole di essersi fatto espellere dopo appena 2 minuti di gioco. La disfatta dei Saints, ha scatenato la rabbia dei tifosi sui social con post razzisti. Un portavoce della polizia dell’Hampshire ha dichiarato a Sky Sports UK: “Siamo a conoscenza di segnalazioni di abusi razzisti sui social diretti a un giocatore del Southampton. Stiamo collaborando con il club e le indagini in merito sono in corso”. Anche lo stesso club, ha emesso un comunicato ufficiale sulla questione: “Il Southampton Football Club può confermare di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) A seguito del clamoroso ko del Southampton (9-0)lo, si sono verificatisui social.che hanno preso di mira il giovane centrocampista del Southampton, il 19enne Alex, colpevole di essersi fatto espellereappena 2 minuti di gioco. La disfatta dei Saints, ha scatenato la rabbia dei tifosi sui social con post. Un portavoce della polizia dell’Hampshire ha dichiarato a Sky Sports UK: “Siamo a conoscenza di segnalazioni di abusisui social diretti a un giocatore del Southampton. Stiamo collaborando con il club e le indagini in merito sono in corso”. Anche lo stesso club, ha emesso un comunicato ufficiale sulla questione: “Il Southampton Football Club può confermare di ...

