Prandelli | “Ribery ha un problemino Con l’Inter servirà attenzione massima”

In casa Fiorentina, conferenza stampa di Cesare Prandelli in vista della sfida di domani sera al Franchi contro l'Inter. Queste le parole del tecnico dei toscani: "La squadra sta bene, ha recuperato dalle fatiche degli ultimi impegni. Abbiamo avuto un piccolo acciacco con Franck Ribery. Lo valuteremo domani mattina". Sull'Inter: "È una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato, ha un gioco consolidato ed è una corazzata: per controbattere dovremo essere molto compatti ed equilibrati. Tutti vorrebbero giocare partite così ed essere all'altezza. Mi auguro che la squadra possa aver recepito questo". Sulla Fiorentina: "Le prestazioni sono state abbastanza buone, abbiamo alzato l'intensità e credo che il gruppo abbia recepito bene. Non siamo una squadra che palleggia molto ma sappiamo arrivare in area ...

