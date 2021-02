Prandelli | «Malcuit sarà in panchina Se ne avrò bisogno | una mezz’ora potrà giocare»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il tecnico della Fiorentina, Cesare, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. Come sta la squadra? “La squadra sta bene, ha recuperato ma abbiamo avuto un piccolo acciacco con Franck Ribery. Lo valuteremo domattina. I piccoli problemi possono essere risolvibili come no, dobbiamo aspettare questa sera o domani”. Cosa pensa dell’Inter? “È una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato, ha un gioco consolidato ed è una corazzata: per controbattere dovremo essere molto compatti ed equilibrati. Tutti vorrebberopartite così ed essere all’altezza. Mi auguro che la squadra possa aver recepito questo”. Cosa si aspetta dalla squadra domani? “Le prestazioni sono state abbastanza buone, abbiamo alzato l’intensità e credo che il gruppo abbia recepito bene. Non siamo una squadra che palleggia molto ma ...