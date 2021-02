Prada Cup, Luna Rossa attende le nuove vele! Materiale partito da Genova, novità per la Finale – FOTO (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cresce l’attesa ad Auckland (Nuova Zelanda) dove da sabato 13 febbraio andrà in scena la Finale della Prada Cup tra Luna Rossa e Ineos Uk. Le due imbarcazioni si sfideranno a viso aperto, l’obiettivo è quello di vincere sette regate in modo da alzare al cielo il trofeo e gudagnarsi la possibilità di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Gli italiani, reduci dal netto 4-0 rifilato ad American Magic, sono cresciuti moltissimo nell’ultima settimana e hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con i britannici, contro cui hanno perso di misura le tre regate del round robin. Luna Rossa ha presentato alcune novità in occasione della sessione di allenamento di ieri, con modifiche al timone e alle vele. Da analizzare più da vicino la ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cresce l’attesa ad Auckland (Nuova Zelanda) dove da sabato 13 febbraio andrà in scena ladellaCup trae Ineos Uk. Le due imbarcazioni si sfideranno a viso aperto, l’obiettivo è quello di vincere sette regate in modo da alzare al cielo il trofeo e gudagnarsi la possibilità di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Gli italiani, reduci dal netto 4-0 rifilato ad American Magic, sono cresciuti moltissimo nell’ultima settimana e hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con i britannici, contro cui hanno perso di misura le tre regate del round robin.ha presentato alcunein occasione della sessione di allenamento di ieri, con modifiche al timone e alle vele. Da analizzare più da vicino la ...

SkySport : Prada Cup 2021, Luna Rossa in finale: American Magic ko 4-0 nelle semifinali - Tg3web : Sono bastate quattro regate a Luna Rossa per sbarazzarsi degli statunitensi di American Magic. Ora la finale di Pra… - SkyTG24 : Vela, Luna Rossa conquista le finali della Prada Cup 2021: sconfitta 4-0 American Magic - spontonc : RT @farevelanet: Luna Rossa: in arrivo le nuove vele North Sails per la finale di Prada Cup - Sergio41123031 : @noitre32 @ditron99 @Quirinale Auckland Prada Cup, mascherine ZERO! Australian Open tennis, mascherine ZERO! Russia… -