PMI settore sportivo, al via collaborazione SACE-Sport e Salute (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sostenere i piani di sviluppo e di crescita delle PMI che operano nel settore Sportivo: con questo obiettivo parte la collaborazione tra SACE e Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello Sport e dei corretti stili di vita. L‘intesa è stata siglata dall’Amministratore Delegato di SACE Pierfrancesco Latini e dal Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute SpA Vito Cozzoli. L’accordo – spiega la nota – “ha l’obiettivo di affiancare le imprese italiane attraverso l’offerta di prodotti assicurativi e finanziari di SACE e mediante i servizi ingegneristici di Salute e Sport, finalizzati alla realizzazione di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sostenere i piani di sviluppo e di crescita delle PMI che operano nel: con questo obiettivo parte latraSpA, la società dello Stato per la promozione delloe dei corretti stili di vita. L‘intesa è stata siglata dall’Amministratore Delegato diPierfrancesco Latini e dal Presidente e Amministratore Delegato diSpA Vito Cozzoli. L’accordo – spiega la nota – “ha l’obiettivo di affiancare le imprese italiane attraverso l’offerta di prodotti assicurativi e finanziari die mediante i servizi ingegneristici di, finalizzati alla realizzazione di ...

SACEgroup : ??Al via la collaborazione tra SACE e @SporteSaluteSpA per sostenere i piani di sviluppo e di crescita delle #PMI ch… - CNA_Bergamo : #servizicomunità #notizieperte Autoriparatori ???? due notizie importanti: ?? Adeguamento tariffe revisione veicoli… - CamComTorino : Barbara Barazza del settore Studi introduce il 2020 delle imprese torinesi #natimortalita2020 #Covid_19 #economia… - Giornalepmi : IHS MARKIT PMI: contrazione in forte rallentamento per il settore terziario italiano, durante il primo mese del 2021 - Giornalepmi : IHS Markit PMI®: il settore terziario provoca l’ennesima contrazione dell’economia dell’eurozona -