Plastica nei cosmetici di undici marchi diversi, il rapporto Greenpeace: "Chiesto spiegazioni alle aziende, solo una ha risposto" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Liste degli ingredienti, ma anche analisi di laboratorio. Così Greenpeace ha verificato la presenza di Plastica in rossetti, lucidalabbra, mascara, cipria e fondotinta di undici marchi diversi: Bionike, Deborah, Kiko, Lancôme, Lush, Maybelline, Nyx, Pupa, Purobio, Sephora e Wycon. Tutto possibile a causa di un peccato originale: oltre alle particelle solide note come microplastiche esistono diversi ingredienti (polimeri) in Plastica in forma liquida, semisolida o solubile, che non rientrano sotto la definizione più comune di microplastiche. E quindi neppure nel divieto in vigore in Italia dall'inizio del 2020. Questo emerge nel rapporto Il trucco c'è, ma non si vede che fa seguito alla recente pubblicazione di una guida attraverso cui ...

