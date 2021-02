Pixar celebra il 35° anniversario con un adorabile montaggio

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 4 febbraio 2021) IAnimation Studios festeggiano i primi 35 anni di attività con un superche racchiude tutti i capolavori dello studio.hato il trentacinquesimodello studio di animazione realizzando un divertenteche raccoglie alcuni dei momenti cult dei film realizzati dalla compagnia. Il 3 febbraio è un giorno importante per iAnimation Studios perché segna l'della loro fondazione come società indipendente. Nata come divisione della Lucasfilm,si è separata dalla casa madre nel 1986 attirando poi l'attenzione di Steve Jobs, che divenne un investitore di maggioranza prima dell'inizio della collaborazione con Disney. Anche dopo l'uscita di film come Toy Story e A Bug's Life, ...