Pirati dei Caraibi | Keira Knightley | Non è mai stato il mio sogno recitare in film del genere

Keira Knightley ha raccontato come la saga di Pirati dei Caraibi e altri film ad alto budget non fossero il suo sogno da attrice. Il primo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi ha regalato il successo globale a Keira Knightley nel ruolo di Elizabeth Swan, eppure l'attrice inglese ha rivelato che far parte di quella saga e di altri film ad alto budget non è mai stato il suo sogno. La star, 35 anni, ha recitato non solo in Pirati dei Caraibi, ma anche in un'altra grande saga, come quella di Star Wars a soli 14 anni. Oggi, con la sopraggiunta maturità, Keira Knightley accetta solo ruoli che si ...

