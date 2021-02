Piranesi, 16 anni di attesa per il nuovo fantasy di Susanna Clarke (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il fantasy è tornato, e ci salverà tutti. Susanna Clarke è di nuovo in libreria e la amiamo come se non fosse mai andata via, come se fosse sempre stata qui con noi, fautori di un culto letterario che permane solido e granitico. Il tutto è quasi paradossale per un ‘autrice che è riuscita a consacrarsi nel gotha del fantasy avendo scritto solo due libri. Sono passati molti anni da quando è uscito il suo ultimo lavoro: Le dame di Grace Adieu, raccolta di racconti, ambientata nello stesso universo narrativo del suo primo libro, Jonathan Strange & il signor Norrell. Quel romanzo, un esordio narrativo a dir poco fulminante, ci ha portato in Inghilterra, a muoverci tra Giorgio III, Lord Byron o Lord Wellington, tra balli, battaglie e crinoline, ma anche tra faide magiche, sinistri ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilè tornato, e ci salverà tutti.è diin libreria e la amiamo come se non fosse mai andata via, come se fosse sempre stata qui con noi, fautori di un culto letterario che permane solido e granitico. Il tutto è quasi paradossale per un ‘autrice che è riuscita a consacrarsi nel gotha delavendo scritto solo due libri. Sono passati moltida quando è uscito il suo ultimo lavoro: Le dame di Grace Adieu, raccolta di racconti, ambientata nello stesso universo narrativo del suo primo libro, Jonathan Strange & il signor Norrell. Quel romanzo, un esordio narrativo a dir poco fulminante, ci ha portato in Inghilterra, a muoverci tra Giorgio III, Lord Byron o Lord Wellington, tra balli, battaglie e crinoline, ma anche tra faide magiche, sinistri ...

