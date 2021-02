Pillole velenose sula casa del GF Vip | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 14

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Allora questa settimana ho adorato i due ex di Tommaso Zorzi, Kevin e Luca che sono andati a litigare dalla D’Urso. Entrambi hanno avuto nulla più di un piccolo flirt con Tommaso, ma entrambi hanno voluto dirlo al mondo, e quale posto migliore se non il salotto di live non è la D’Urso? Io credo che tra il buttafuori tatuato e l’ex naufrago dell’ isola dei famosi, Zorzi sceglierà ancora Oppini! Altro gossip, stavolta arriva direttamente dalladel Gfvip. Rosalinda ha scritto un bigliettino a Zenga, e glielo ha fatto trovare sotto al cuscino. Era un bigliettino in cui gli diceva che lo stimava molto, che è una bella persona e che le è piaciuto come ha affrontato la situazione del padre. Andrea ha confidato del biglietto a Zelletta e Rosalinda ne ha parlato a Dayane e Samantha, tutto sembrava finito li. Invece, il giorno dopo è scoppiato il ...