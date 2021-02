Piano vaccini, le nuove linee guida: ecco a chi andranno (Di giovedì 4 febbraio 2021) La crisi di governo non può fermare la campagna vaccinale. Il Piano per contrastare la pandemia e quindi superarla è cruciale e nelle scorse settimane i ritardi sulla consegna delle dosi Pfizer e Moderna hanno generato tensione e anche costretto a rivedere i piani del governo e delle regioni. Ieri, in un incontro tra tra governo Regioni si sarebbe giunti a un nuovo accorso su nuove linee guida da seguire nelle prossime settimane. Il Piano vaccinale C’è un nuovo Piano vaccinale. Questo sarebbe emerso dopo la riunione con le regioni: i vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati alle persone over 80 e ai più fragili; invece, quello di AstraZeneca andrà alle persone sotto i 55 anni, poi al personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia e ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) La crisi di governo non può fermare la campagna vaccinale. Ilper contrastare la pandemia e quindi superarla è cruciale e nelle scorse settimane i ritardi sulla consegna delle dosi Pfizer e Moderna hanno generato tensione e anche costretto a rivedere i piani del governo e delle regioni. Ieri, in un incontro tra tra governo Regioni si sarebbe giunti a un nuovo accorso suda seguire nelle prossime settimane. Ilvaccinale C’è un nuovovaccinale. Questo sarebbe emerso dopo la riunione con le regioni: iPfizer e Moderna saranno somministrati alle persone over 80 e ai più fragili; invece, quello di AstraZeneca andrà alle persone sotto i 55 anni, poi al personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia e ...

matteosalvinimi : Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che h… - berlusconi : Ci siamo messi al lavoro e i nostri esperti guidati da Andrea Mandelli hanno scritto il Piano Vaccini di Forza Ital… - Antonio_Tajani : #GuidoBertolaso responsabile per i vaccini in Lombardia rappresenta un'ottima scelta. Un interlocutore serio e prep… - mikytooday1 : @AlbertoLetizia2 Chiamala polemica tu! Facili parole trite e ritrite per non guardare in faccia alla realtà? Pensi… - rep_firenze : Toscana, il piano vaccini: gli ultra ottantenni dal medico di famiglia [di Michele Bocci] [aggiornamento delle 08:4… -