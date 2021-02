Piano vaccini, il calendario per prof, forze dell’ordine e detenuti: ecco quando si parte (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si accelera in Italia la campagna di vaccinazione con un unico obiettivo: immunizzare entro il mese di aprile ben sette milioni di italiani. Proprio per questo, dalla settimana prossima, da lunedì, oltre agli over 80 e alle persone fragili, si darà il via libera alla somministrazione del vaccino anche a professori, personale scolastico, forze dell’ordine e detenuti. Il vaccino sviluppato da AstraZeneca, quello made in Pomezia-Oxford, sarà riservato alle persone con meno di 55 anni, ma come riporta l’Ansa, il ministro Speranza proprio durante il vertice con le Regioni avrebbe detto che: “Il tetto anagrafico (di 55 anni) per il vaccino AstraZeneca potrebbe essere superato in futuro dopo ulteriori valutazioni scientifiche”. LEGGI QUI TUTTE LE CARATTERISTICHE DEL VACCINO ASTRAZENECA Piano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si accelera in Italia la campagna di vaccinazione con un unico obiettivo: immunizzare entro il mese di aprile ben sette milioni di italiani. Proprio per questo, dalla settimana prossima, da lunedì, oltre agli over 80 e alle persone fragili, si darà il via libera alla somministrazione del vaccino anche aessori, personale scolastico,. Il vaccino sviluppato da AstraZeneca, quello made in Pomezia-Oxford, sarà riservato alle persone con meno di 55 anni, ma come riporta l’Ansa, il ministro Speranza proprio durante il vertice con le Regioni avrebbe detto che: “Il tetto anagrafico (di 55 anni) per il vaccino AstraZeneca potrebbe essere superato in futuro dopo ulteriori valutazioni scientifiche”. LEGGI QUI TUTTE LE CARATTERISTICHE DEL VACCINO ASTRAZENECA...

