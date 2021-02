Piano vaccini, 24 milioni di dosi per anziani e lavoratori essenziali (Di venerdì 5 febbraio 2021) I vaccini Pfizer e Moderna sembrano essere sicuri. L’indicazione è arrivata dal primo Rapporto di farmacovigilanza pubblicato dall’Aifa, che avrà cadenza mensile: sono state 7.337 le segnalazioni di reazioni avverse su 1.564.090 dosi somministrate. Nel 92,4% dei casi si è trattato di eventi non gravi: dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Si sono verificate soprattutto dopo la prima dose del Pfizer (99%), che però è stato il più utilizzato. I 13 decessi nelle ore successive all’iniezione non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 febbraio 2021) IPfizer e Moderna sembrano essere sicuri. L’indicazione è arrivata dal primo Rapporto di farmacovigilanza pubblicato dall’Aifa, che avrà cadenza mensile: sono state 7.337 le segnalazioni di reazioni avverse su 1.564.090somministrate. Nel 92,4% dei casi si è trattato di eventi non gravi: dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Si sono verificate soprattutto dopo la prima dose del Pfizer (99%), che però è stato il più utilizzato. I 13 decessi nelle ore successive all’iniezione non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

