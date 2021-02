Philip Morris chiude il 2020 con ricavi in calo e profitti in crescita

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) –International, collosso statunitense attivo nell’industria del tabacco, ha registrato una contrazione superiore all’8% nelle spedizioni di sigarette e tabacco nel quarto trimestre, undel fatturato del 3,5% a 7,44 miliardi di dollari, ma un utile per azione diluito di 1,27 dollari, in aumento del 22,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Considerano tutto l’anno, isono calati del 3,7%, ma l’utile per azione diluito è stato pari a 5,16 dollari, in aumento dell’11.9%. “Nelha fornito una solida performance aziendale nonostante i venti contrari senza precedenti della pandemia, con unaorganica dell’utile per azione diluito rettificato del 7%, supportata ...