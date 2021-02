Pesante lite tra Gruber e Salvini dopo le accuse di imparzialità: “Fa torto alla sua intelligenza” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dibattito piuttosto acceso durante la trasmissione Otto e mezzo, in onda su La7, tra Lilli Gruber e Matteo Salvini. Il leader del carroccio era ospite della giornalista ex Rai ed ha affrontato argomenti piuttosto spinosi come la crisi di governo, la pandemia e la Lombardia. Gli animi dei due interlocutori si sono surriscaldati quando Salvini ha iniziato a parlare del governo di Conte, un vero disastro per il leader della Lega. Colpa soprattutto dell’impossibilità di aver dato, un anno e mezzo fa, la parola ai cittadini italiani, perché se così fosse stato l’Italia si sarebbe trovata in un contesto assolutamente diverso. Lilli Gruber però ha voluto sottolineare come se si fossero ascoltate le parole di Salvini sulla pandemia, a questo punto l’Italia sarebbe in una condizione ancora ... Leggi su bufale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dibattito piuttosto acceso durante la trasmissione Otto e mezzo, in onda su La7, tra Lillie Matteo. Il leader del carroccio era ospite della giornalista ex Rai ed ha affrontato argomenti piuttosto spinosi come la crisi di governo, la pandemia e la Lombardia. Gli animi dei due interlocutori si sono surriscaldati quandoha iniziato a parlare del governo di Conte, un vero disastro per il leader della Lega. Colpa soprattutto dell’impossibilità di aver dato, un anno e mezzo fa, la parola ai cittadini italiani, perché se così fosse stato l’Italia si sarebbe trovata in un contesto assolutamente diverso. Lilliperò ha voluto sottolineare come se si fossero ascoltate le parole disulla pandemia, a questo punto l’Italia sarebbe in una condizione ancora ...

