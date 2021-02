Perin: “Mai pentito di essere andato alla Juve, lì ho imparato tanto. I successi non arrivano per caso” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Tuttosport, Mattia Perin, attuale portiere del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una diretta Instagram della pagina bianconera “Juve Passion 1897”. Queste le parole del portiere: “Non sono pentito di essere andato alla Juve come qualcuno potrebbe pensare. Ho imparato tanto in bianconero, anzi, quasi tutto. E’ la mentalità incredibile di tutto l’ambiente che si impara. I successi che ottengono, non sono casuali: c’è una mole di lavoro incredibile, prima e dopo l’allenamento e da parte di tutti. Per vincere la Champions poi si sa, ci vuole anche fortuna, ma io tifo per loro. Io posso parlare solo bene di come sono stato accolto. E’ incredibile la mentalità e l’organizzazione ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Tuttosport, Mattia, attuale portiere del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una diretta Instagram della pagina bianconera “Passion 1897”. Queste le parole del portiere: “Non sonodicome qualcuno potrebbe pensare. Hoin bianconero, anzi, quasi tutto. E’ la mentalità incredibile di tutto l’ambiente che si impara. Iche ottengono, non sono casuali: c’è una mole di lavoro incredibile, prima e dopo l’allenamento e da parte di tutti. Per vincere la Champions poi si sa, ci vuole anche fortuna, ma io tifo per loro. Io posso parlare solo bene di come sono stato accolto. E’ incredibile la mentalità e l’organizzazione ...

CampoFattore : #Genoa, Perin: 'Non mi sono mai pentito della mia esperienza alla #Juve. In Champions tifo per loro' - MarcoYera : @jnterista_12 È così. E aggiungo: Radu non ha mai dimostrato nulla, al Genoa fece anche lui parecchi errori e gli f… - michele_444 : @mikelelomb Abbiamo capito che Perin non avrà mai un futuro come opinionista per Sky/RAI/Mediaset/DAZN - Stefy_cm8 : Non ho mai stimato tanto Perin come in questo momento. - FabioCasalucci : RT @Andrea71048041: Perin che spiega del perché non c'è ne mai per nessuno, e perché non può essere un caso vincere 9 campionati di fila. h… -