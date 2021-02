Percorso Giro d’Italia 2021: le anticipazioni. Partenza da Torino, arrivo a Milano? E quali montagne? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi sono state svelate le prime tre tappe del Giro d’Italia 2021, in programma da sabato 8 a domenica 30 maggio. La Corsa Rosa scatterà da Torino con una cronometro individuale di nove chilometri. Si resterà in Piemonte anche per le due frazioni successive: la Stupinigi-Novara (173 km) sostanzialmente piatta e adatta per la prima volata di gruppo, la Biella-Canale (187 km) pensata per i finisseur e per eventuali colpi di mano. Il resto del Percorso dovrebbe essere svelato nelle prossime settimane. Per il momento sappiamo ufficialmente che la 19ma tappa prevede l’arrivo in salita sull’Alpe di Mera in Valsesia e che il giorno successivo si ripartirà da Verbania (sono dunque frazioni ancora in Piemonte). La data ufficiale della presentazione completa non è ancora stata comunicata. Diamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi sono state svelate le prime tre tappe del, in programma da sabato 8 a domenica 30 maggio. La Corsa Rosa scatterà dacon una cronometro individuale di nove chilometri. Si resterà in Piemonte anche per le due frazioni successive: la Stupinigi-Novara (173 km) sostanzialmente piatta e adatta per la prima volata di gruppo, la Biella-Canale (187 km) pensata per i finisseur e per eventuali colpi di mano. Il resto deldovrebbe essere svelato nelle prossime settimane. Per il momento sappiamo ufficialmente che la 19ma tappa prevede l’in salita sull’Alpe di Mera in Valsesia e che il giorno successivo si ripartirà da Verbania (sono dunque frazioni ancora in Piemonte). La data ufficiale della presentazione completa non è ancora stata comunicata. Diamo ...

SkySport : Giro d'Italia 2021, si parte da Torino con una crono: prime 3 tappe in Piemonte: percorso - zazoomblog : Percorso Giro d’Italia 2021: le anticipazioni. Partenza da Torino arrivo a Milano? E quali montagne? - #Percorso… - ConfindToscNord : RT @LaSpola1: “E’ di moda il mio futuro” arriva a metà del suo percorso e traccia un bilancio soddisfacente per l’edizione digitale https:/… - RgGallia : RT @mrsincoerenza: ?Eligreg vs Hacker ? Eligreg:”MA COSA NE SSSSAI di qual è la mia password? COSA NE SSSAIIII??????? Fai il tuo percorso, f… - MaCheNeSsai : RT @mrsincoerenza: ?Eligreg vs Hacker ? Eligreg:”MA COSA NE SSSSAI di qual è la mia password? COSA NE SSSAIIII??????? Fai il tuo percorso, f… -