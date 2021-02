Pedro Almodóvar svela il cast del suo nuovo film “Madres paralelas”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il binomio donne etorna a far sognare i suoi fan ed aumenta, così, l’attesa per il“. Le riprese del progetto sono ormai alle porte e lui stesso ha dichiarato: “Torno all’universo femminile, alla maternità, alla famiglia”. E con questa piccola anticipazione arrivano anche gli attesi nomi del. Insieme alla ormai annunciata Penelope Cruz, il regista si circonderà di attrici con le quali ha già lavorato in passato. Se la Cruz arriva alla sua settima collaborazione con, per Julieta Serrano si tratterà della seconda. La donna di ben 88 anni si è meritata il Goya come miglior attrice proprio nell’ultimodel regista “Dolor y Gloria“. Sul set di “...