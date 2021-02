Paura a Roma: incendio sul balcone, in fiamme il gazebo (FOTO) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Paura a Roma questa mattina, intorno alle 8.25, in via degli Opimiani al civico nr. 88. Un incendio è divampato e le fiamme hanno avvolto il gazebo del balcone di un appartamento al quinto piano di una palazzina. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta e non si è registrato nessun danno alle strutture. Sul posto per domare l’incendio i Vigili del Fuoco (le squadre di Tuscolano), l’autoscala, la botte e il carro teli. Presenti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021)questa mattina, intorno alle 8.25, in via degli Opimiani al civico nr. 88. Unè divampato e lehanno avvolto ildeldi un appartamento al quinto piano di una palazzina. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta e non si è registrato nessun danno alle strutture. Sul posto per domare l’i Vigili del Fuoco (le squadre di Tuscolano), l’autoscala, la botte e il carro teli. Presenti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118. 1 di 3 ...

CorriereCitta : Paura a Roma: incendio sul balcone, in fiamme il gazebo (FOTO) - peoplexplanet : Crisi e incarico a #Draghi: paura e disgusto a Roma. #draghiPremier - forzaroma : Il brivido della #SerieA, in bilico il voto sui fondi: la Superlega fa paura #ASRoma - GigiEinaudi : come sanno tutti quelli che hanno letto il sussidiario la storia insegna una cosa sola. e cioè che non insegna null… - GaliardiDafne : @marcotravaglio Ricordiamo tutti “Roma ladrona”! “Scagli la prima pietra chi non ha peccato”. Ma il problema dei pr… -