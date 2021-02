Pato verso l’Iraq | il presidente dell’Al Diwaniya | «Trattative in corso»

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Alexandrepotrebbe ripartire dal, parola delDopo le esperienze in Cina e in Brasile, Alexandreè al momento senza squadra ma potrebbe spesso trovarla e ripartire del. Parola di Hussein Al-Ankoshei,, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rudaw. «Lesono ancora in, le condizioni che ha posto sono difficili da soddisfare e non è stato raggiunto un accordo definitivo». Le condizioni poste dal brasiliano sarebbero una piscina privata, una grande casa, un stipendio faraonico e protezione per la sua famiglia. Leggi su Calcionews24.com

...un trasferimento in Asia, dove più squadre lo hanno richiesto. Sembra che che l'Iraq possa essere la sua destinazione. Iraqi side Al Diwaniya SC agrees with Brazilian forward Alexander(31)...Dentro Merkel e Robinho alle spalle di. Il titolo di campione d'inverno era tutto da sudare. Sulle panchine due ex, Donadoni e Allegri. In campo per i sardi Nainggolan, che dopo giri immensi è ...La conferma del presidente dell'Al Diwaniya sulla trattativa per Pato: "Contatti in corso ma ha posto condizioni difficili". L'ex Milan verso l'Iraq?AL DIWANIYA (Iraq) - La carriera di Alexandre Pato, 31 anni, potrebbe proseguire ancora in Oriente, l'ex "Papero" rossonero sembrerebbe pronto a sbarcare in Iraq. Dopo aver giocato in Cina dal 2017 e ...