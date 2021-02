' Pato | trattativa con l' Al Diwaniya'

(Di giovedì 4 febbraio 2021) AL(Iraq) - Alexandrepotrebbe proseguire ancora in oriente la sua carriera, dopo aver giocato in Cina dal 2017 e 2019 col Tianjin, adesso il "Papero" sembrerebbe pronto a sbarcare in ...

... ha rilasciato alla Tv curdo - irachena Rudaw dichiarazioni importanti in merito alla...avrebbe avanzato delle richieste molto specifiche come una casa con piscina, uno stipendio ......ancora ufficiale il passaggio diall'Al Diwaniya, però presto potrebbero esserci le firme. Il giocatore era stato accostato anche a club italiani nelle scorse settimane, però nessuna...La conferma del presidente dell'Al Diwaniya sulla trattativa per Pato: "Contatti in corso ma ha posto condizioni difficili". L'ex Milan verso l'Iraq?AL DIWANIYA (Iraq) - La carriera di Alexandre Pato, 31 anni, potrebbe proseguire ancora in Oriente, l'ex "Papero" rossonero sembrerebbe pronto a sbarcare in Iraq. Dopo aver giocato in Cina dal 2017 e ...