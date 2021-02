Parte dalla Lombardia la beffa per medici e infermieri: chiamati per fare i vaccini, ma gratis (Di giovedì 4 febbraio 2021) Era marzo 2020 quando il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia chiedeva aiuto al Paese per il territorio colpito prima di tutti da Covid-19: «I problemi della Lombardia sono problemi di tutti noi» aveva detto, annunciando un bando per 500 infermieri volontari chiamati a correre in soccorso di una situazione sempre più preoccupante. Se la decisione di allora era sembrata uno degli strumenti di massima emergenza per cercare di bloccare uno scenario spaventoso, a distanza di mesi e di strategie organizzative pensate, il bando previsto stavolta dalla stessa Regione Lombardia sembra essere anacronistico quanto ingiusto. Dopo 11 mesi dallo scoppio dell’epidemia la necessità ora è quella di vaccinare, lo stato d’emergenza iniziale ha lasciato spazio a un periodo di lotta al virus più ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) Era marzo 2020 quando il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia chiedeva aiuto al Paese per il territorio colpito prima di tutti da Covid-19: «I problemi dellasono problemi di tutti noi» aveva detto, annunciando un bando per 500volontaria correre in soccorso di una situazione sempre più preoccupante. Se la decisione di allora era sembrata uno degli strumenti di massima emergenza per cercare di bloccare uno scenario spaventoso, a distanza di mesi e di strategie organizzative pensate, il bando previsto stavoltastessa Regionesembra essere anacronistico quanto ingiusto. Dopo 11 mesi dallo scoppio dell’epidemia la necessità ora è quella di vaccinare, lo stato d’emergenza iniziale ha lasciato spazio a un periodo di lotta al virus più ...

