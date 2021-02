1913parmacalcio : Benvenuto Dennis #Man! ??????? ???? - ZZiliani : #Lozano che anche in una serata grigia del Napoli funge da miccia sempre accesa nella difesa avversaria, ripiega a… - Fiorentinanews : L'ex obiettivo viola #Man si presenta al #Parma: 'Mi ispiro tantissimo a #Mutu' - sportli26181512 : #Parma, Man si presenta: 'Mutu il mio modello'. Zirkzee: 'Pronto per il Bologna': L'esterno romeno: 'Voglio adattar… - rep_parma : Bani, Conti, Man, Zagaritis e Zirkzee: i volti nuovi del Parma [aggiornamento delle 16:11] -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Man

Fantacalcio ®

- Il, dopo aver presentato ieri a tifosi e stampa Mattia Bani e Andrea Conti , ha completato l'opera con la triplice intervista a Dennis, Joshua Zirkzee e Vasilis Zagaritis , gli altri tre ...Dennis, attaccante romeno di 22 anni tra gli ultimi arrivati in casa, era vicinissimo a vestire il rossoblù.Dennis Man, l’esterno rumeno cercato anche dalla Fiorentina, ha da poco concluso la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Parma. I ducali hanno puntato forte sul ventiduenne, il ...Dennis Man, nuovo esterno del Parma, ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai tifosi. Queste le parole riportate da TMW. PARMA – «Il Parma è una squadra forte con grande storia. Sono felice di ...