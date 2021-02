Parma | Conti carico | “Ho sentito D’Aversa prima di venire Convinto che possiamo raggiungere la salvezza”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Andreasi presenta al. L'esterno destro ex Milan è diventato nelle scorse giornate un nuovo calciatore ducale e ha già fatto il suo esordio con la nuova maglia. Presentato ufficialmente nelle scorse ore, il classe 1994 ha commentato in conferenza stampa il momento dei suoi e le aspettative per questa seconda parte di stagione che vedrà la squadra impegnata nella lotta alla permanenza nella massima serie.si presentacaption id="attachment 1089283" align="alignnone" width="762"(getty images)/caption"Conoscevo mistergià da tanti anni, so come lavora. L’hospessodel mio trasferimento qui, sapevo che avevo bisogno di cambiare e ho deciso diqui", ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Parma Conti

... un tempo sgomitava conper il posto fisso, oggi ha 'costretto' l'amico a lasciare il Milan per rilanciarsi a. Dalot gli ha dato il cambio in Europa ma per guadagnare minuti in campionato ...Alessandro Lucarelli, vice direttore sportivo del, è intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione di Mattia Bani e Andrea: "In questo periodo in cui stiamo insieme c'è un po' di tutto. C'è la voglia di inserire subito i ...“Conoscevo mister D’Aversa già da tanti anni, so come lavora. L’ho sentito spesso prima del mio trasferimento qui, sapevo che avevo bisogno di cambiare e ho deciso di venire qui”, ha spiegato Conti su ...Dierckx, Balogh, Valenti, Osorio, Bani, Gagliolo, Iacoponi, Bruno Alves. Dal più giovane al più esperto, dopo la finestra di mercato sono otto i difensori centrali di cui può disporre il Parma. Dierck ...