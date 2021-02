Panariello e Giallini. La strana coppia lancia un "sit show" - (Di giovedì 4 febbraio 2021) Paolo Scotti In "Lui è peggio di me" i due artisti mescolano il cabaret con la commedia tv. Per la prima volta In effetti, a guardarli assieme, non sembrano avere un granché in comune. Solare, concreto, positivo l'uno; ombroso, sfuggente, cinico l'altro. Eppure proprio le (ovvie) differenze potrebbero giocare a favore di Giorgio Panariello e Marco Giallini, inaspettatamente uniti per Lui è peggio di me: inedito verità sperimentale, da stasera per quattro giovedì su Raitre. Queste almeno le speranze di Panariello: «Da tempo desideroso di compiere un salto di qualità, e causa Covid impossibilitato a farlo coi mezzi a me abituali, il varietà tutto piume, paillettes e pubblico plaudente», il comico toscano ci prova allora con una sorta di sit-show. Unendo cioè la sit-comedy allo show. E ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Paolo Scotti In "Lui è peggio di me" i due artisti mescolano il cabaret con la commedia tv. Per la prima volta In effetti, a guardarli assieme, non sembrano avere un granché in comune. Solare, concreto, positivo l'uno; ombroso, sfuggente, cinico l'altro. Eppure proprio le (ovvie) differenze potrebbero giocare a favore di Giorgioe Marco, inaspettatamente uniti per Lui è peggio di me: inedito verità sperimentale, da stasera per quattro giovedì su Raitre. Queste almeno le speranze di: «Da tempo desideroso di compiere un salto di qualità, e causa Covid impossibilitato a farlo coi mezzi a me abituali, il varietà tutto piume, paillettes e pubblico plaudente», il comico toscano ci prova allora con una sorta di sit-. Unendo cioè la sit-comedy allo. E ...

ilGazzettinoves : Marco Giallini e Giorgio Panariello per prima volta insieme in “Lui è peggio di me” - #Rai3 - - zazoomblog : Lui è Peggio di Me su Rai 3 giovedì 4 febbraio con Marco Giallini e Giorgio Panariello - #Peggio #giovedì… - infoitcultura : Lui è Peggio di Me su Rai 3 giovedì 4 febbraio con Marco Giallini e Giorgio Panariello - zazoomblog : Lui è Peggio di Me su Rai 3 giovedì 4 febbraio con Marco Giallini e Giorgio Panariello - #Peggio #giovedì #febbraio… - infoitcultura : Lui è peggio di me su Rai3, la conferenza stampa con Marco Giallini e Giorgio Panariello -