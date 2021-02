Pallavolo, Sara Loda: “Sogno la Nazionale, ma la concorrenza è altissima e nelle giovani c’è tanta qualità” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con Volley2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della Pallavolo. Ospite in trasmissione una delle esponenti più interessanti nel panorama femminile, la schiacciatrice della Zanetti Bergamo, Sara Loda. “Sin da piccola sognavo di giocare nella squadra della mia città – ricorda Sara – sono cresciuta con la vincente Foppapedretti e mi reputo molto fortunata. Sto giocando molto di più rispetto al passato e spero che la squadra possa avere un finale di stagione diverso. La cosa che mi fa più arrabbiare – continua – è che per il potenziale che abbiamo meriteremmo di avere più punti in classifica. Invece, abbiamo sempre fatto settimane di allenamenti sotto tensione, ma non sotto tensione in attesa di una partita, sotto tensione per la nostra posizione in ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con Volley2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della. Ospite in trasmissione una delle esponenti più interessanti nel panorama femminile, la schiacciatrice della Zanetti Bergamo,. “Sin da piccola sognavo di giocare nella squadra della mia città – ricorda– sono cresciuta con la vincente Foppapedretti e mi reputo molto fortunata. Sto giocando molto di più rispetto al passato e spero che la squadra possa avere un finale di stagione diverso. La cosa che mi fa più arrabbiare – continua – è che per il potenziale che abbiamo meriteremmo di avere più punti in classifica. Invece, abbiamo sempre fatto settimane di allenamenti sotto tensione, ma non sotto tensione in attesa di una partita, sotto tensione per la nostra posizione in ...

