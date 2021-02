Pallanuoto | Euro League 2021 | fine settimana dedicato alle qualificazioni Presenti quattro squadre italiane

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Si torna in acqua a livello internazionale dopo la pesantissima batosta arrivata in quel di Trieste.compaginidifemminile in questosaranno impegnate infatti nel turno preliminare di. Diciottogironi dai quali passeranno le prime due (con il pass per i quarti di finale). Vista la situazione, con la pandemia ancora protagonista, ogni girone sarà incentrato in un luogo con annessa bolla. A Budapest sarà presente l’Ekipe Orizzonte Catania, che proverà a riscattare la delusione ungherese del Setterosa: le rivali più importanti saranno le magiare dell’Ujpest. Esordio a livellopeo per la Vetrocar CSS Verona che ospita ...