Palermo | prove di futuro | Mirri incontra Andrea Radrizzani a Milano Il patron del Leeds interessato al club rosanero? I dettagli

Leggi su mediagol

(Di giovedì 4 febbraio 2021) tps titleSCRUTA L'ORIZZONTE/tps titleUn approccio con l'universo del calcio professionistico più problematico e tormentato del previsto.Una serie di criticità di varia natura, alcune oggettivamente preventivabili ed altre imprevedibili, che hanno complicato non poco il percorso deldi Hera Hora. Errori ed omissioni programmatici e gestionali, valutazioni non del tutto illuminate in materia di calciomercato e livello delle principali contendenti, l'incubo Covid-19. Le ragioni di questa deludente prima parte di stagione in casasono molteplici. Non era ragionevolmente legittimo pretendere che la neonata società, in relazione alla dimensione economica attuale, allestisse una corazzata in grado di fare il vuoto nel proprio girone di pertinenza al primo anno da matricola nel campionato di ...