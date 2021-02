(Di giovedì 4 febbraio 2021)- Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di P. S. dihanno, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, Dhaou Oussama, tunisino di 22 anni, ...

LaGazzettaSR : #Pachino, 22enne arrestato per furto - siracusaoggi : (Furti perpetrati a Pachino, in carcere 22enne: avrebbe rubato apparecchiature informatiche) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Pachino 22enne

Siracusa Post

- Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di P. S. dihanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, Dhaou Oussama, tunisino di 22 anni, irregolare sul Territorio Nazionale, già conosciuto alle forze di polizia e ...L'ordinanza è giunta all'epilogo di una celere attività investigativa condotta dagli uomini del Commissariato a seguito di alcuni furti commessi nel territorio di. Lo scorso 14 gennaio ...Avrebbe commesso diversi furti nel territorio di Pachino. Ordinanza di custodia cautelare in carcere per Oussama Dhaou, 22 anni, già noto alla giustizia. L’ordinanza è giunta all’epilogo di una celer ...