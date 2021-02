Ounas: «A Cagliari, tra infortuni e Covid, sono stati mesi sfortunati» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ounas, dopo il trasferimento dal Cagliari al Crotone, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni di giocatore dei calabresi Adam Ounas, trasferitosi da Cagliari a Crotone agli sgoccioli dell’ultima sessione di calciomercato, si è presentato ai nuovi tifosi parlando ai microfoni del canale ufficiale dei pitagorici. Ecco le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 SFORTUNA – «Mi fa molto piacere essere qua, voglio aiutare la squadra. Le prossime gare saranno difficili, dobbiamo fare più punti possibili e poi si vedrà. Eravamo in contatto col Crotone già da una settimana, non ero indeciso. Io firmo sempre all’ultimo perché voglio che il progetto mi convinca, e Crotone l’ha fatto. Mi piace dribblare, saltare l’uomo e arrivare in porta. sono a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021), dopo il trasferimento dalal Crotone, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni di giocatore dei calabresi Adam, trasferitosi daa Crotone agli sgoccioli dell’ultima sessione di calciomercato, si è presentato ai nuovi tifosi parlando ai microfoni del canale ufficiale dei pitagorici. Ecco le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 SFORTUNA – «Mi fa molto piacere essere qua, voglio aiutare la squadra. Le prossime gare saranno difficili, dobbiamo fare più punti possibili e poi si vedrà. Eravamo in contatto col Crotone già da una settimana, non ero indeciso. Io firmo sempre all’ultimo perché voglio che il progetto mi convinca, e Crotone l’ha fatto. Mi piace dribblare, saltare l’uomo e arrivare in porta.a ...

