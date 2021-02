«Oltre il lavoro domestico», nella lungimiranza delle lotte (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tra le molte questioni correlate all’intensificazione delle disuguaglianze sociali che la pandemia sta ferocemente illuminando, ce n’è una in particolare sulla quale i movimenti femministi insistono da almeno mezzo secolo: l’insostenibile sfruttamento della riproduzione sociale, ovvero di quell’insieme di attività materiali e relazionali, essenziali per la riproduzione della vita degli esseri umani e degli ecosistemi. LA RECENTE RISTAMPA di Oltre il lavoro domestico. Il lavoro delle donne tra produzione e riproduzione (ombre corte, pp. 189, euro 15), la richiama con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tra le molte questioni correlate all’intensificazionedisuguaglianze sociali che la pandemia sta ferocemente illuminando, ce n’è una in particolare sulla quale i movimenti femministi insistono da almeno mezzo secolo: l’insostenibile sfruttamento della riproduzione sociale, ovvero di quell’insieme di attività materiali e relazionali, essenziali per la riproduzione della vita degli esseri umani e degli ecosistemi. LA RECENTE RISTAMPA diil. Ildonne tra produzione e riproduzione (ombre corte, pp. 189, euro 15), la richiama con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

