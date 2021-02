‘Occupato’ mariodraghi it | premier incaricato per ora senza sito

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre sono ore decisive per il nuovo governo, con le consultazioni al via oggi, ilMario Draghi – almeno per ora – non potrà attivare alcuna pagina alweb con il suo nome (www..it). Il dominio, infatti, risulta giàessendo stato acquida una società con sede a Cipro il 2 febbraio del 2014. A quanto risulta all'AdnKronos, la proprietà del dominio 'omonimo' dell'ex presidente della Bce, è della Macrosten Ltd, con sede al Strovolos, a Cipro, al 77 di Strovolou Avenue. Si tratta di una società che aveva già registrato, negli anni, altri domini, come La5.it, topcrime.it, italia2.it, poi al centro di una battaglia legale per l'assegnazione.