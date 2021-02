“Obe” il nuovo album di Mace | con grandi protagonisti e promesse dell’hip hop

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Obe” è ilattesodi, disponibile in digitale, in cd e in vinile da domani, venerdì 5 febbraio, per Island Records / Universal Music Italia. Il disco è stato anticipato dai singoli “Ragazzi della nebbia” (con FSK Satellite e Irama) e dalssimo successo de “La canzone nostra” (con Blanco e Salmo), brano che per la seconda settimana consecutiva conquista il primo posto della classifica Fimi GfK dei singoli più venduti in Italia e che, dalla sua pubblicazione, staziona in vetta alle chart digitali registrando 10 milioni di streaming. Il video ha esordito al numero uno delle tendenze di YouTube ed è attualmente nella Top 10 dei video più visti, totalizzando oltre 3,4 milioni di views in meno di un mese. “La canzone nostra” è inoltre entrata alla 16esima posizione della Viral 50 – GLOBALE di ...