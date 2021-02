Nuovo Governo | il programma di Mario Draghi | aumento debito e difesa del lavoro

caritas_milano : Dal nuovo governo ci aspettiamo aiuti immediati, per evitare che le persone finiscano nel baratro della povertà, in… - giorgio_gori : Se Renzi ha interesse a chiudere sul ConteTer per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe… - TgLa7 : #Draghi accetta l'incarico di formare il nuovo governo con riserva - Luisa88549486 : RT @Jovinow: ?? IL TRAMONTO DELLE SPERANZE Oggi è un #buongiorno radioso solo per lobbisti ed occulti gruppi di potere. L'Italia è stata c… - Forever5Stelle : RT @illusioneottica: #Draghi #crisidigoverno #consultazioni #Mattarella I Media MAINSTREAM tutti a santificare il NUOVO SALVATORE della PAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Governo

Il Messaggero

Non è una strada facile quella che sta davanti al premier incaricato Mario Draghi per dar vita al. Prima c'è da trovare una maggioranza superando lo psicodramma che attraversa i sempre più spaesati Cinque Stelle, poi bisogna risolvere l'enigma Giuseppe Conte , che non ha ancora ...Chiedo come uomo e come cittadino, non come professionista o soggetto impegnato politicamente, une con me vorrei che tutti voi lo chiedeste. Vorrei chiedeste unistituzionale ...Andando alla ricerca del “Draghi pensiero” sul digitale, non mancano le piacevoli sorprese. Anzi, se mai vi fossero dubbi, si comprende come il presidente incaricato sia, e non da oggi, un convinto so ...Il capo dello Stato lo ha definito un “governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica“. Ma questo non vuol dire che l’incarico affidato a Mario Draghi abbia dei palet ...