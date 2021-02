Nuovo bollettino Coronavirus: in Italia 13.189 i positivi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono a quota 13.189 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia segnalati dal Nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute. Su 279mila tamponi effettuati (35 mila più di ieri) con un tasso di positività del 4,7% (ieri era stato del 3,9%, l’incremento è dello 0,8%). Le vittime invece sono a quota 476 vittime. Ieri c’erano stati 9.660 nuovi contagi su 244.429 tamponi. I decessi nelle 24 ore precedenti erano stati 499. Le persone ricoverate in terapia intensiva adesso in Italia sono 2.145, 69 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, invece, sono 133. I ricoverati con sintomi sono invece 20.071, perciò 246 in meno di ieri. Riguardo le Regioni, si registrano 1.738 casi in Lombardia, 1.539 in Campania e 1.164 nel Lazio. Mentre il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono a quota 13.189 i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore insegnalati daldel Ministero della Salute. Su 279mila tamponi effettuati (35 mila più di ieri) con un tasso dità del 4,7% (ieri era stato del 3,9%, l’incremento è dello 0,8%). Le vittime invece sono a quota 476 vittime. Ieri c’erano stati 9.660 nuovi contagi su 244.429 tamponi. I decessi nelle 24 ore precedenti erano stati 499. Le persone ricoverate in terapia intensiva adesso insono 2.145, 69 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, invece, sono 133. I ricoverati con sintomi sono invece 20.071, perciò 246 in meno di ieri. Riguardo le Regioni, si registrano 1.738 casi in Lombardia, 1.539 in Campania e 1.164 nel Lazio. Mentre il ...

istsupsan : ?? Online il nuovo bollettino Influnet. Nell'ultima settimana in Italia: ?? l’incidenza delle sindromi simil-influenz… - angelorossinimd : RT @istsupsan: ?? Online il nuovo bollettino Influnet. Nell'ultima settimana in Italia: ?? l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è sot… - paolo_doc_it : RT @istsupsan: ?? Online il nuovo bollettino Influnet. Nell'ultima settimana in Italia: ?? l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è sot… - zangaridelbalzo : RT @istsupsan: ?? Online il nuovo bollettino Influnet. Nell'ultima settimana in Italia: ?? l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è sot… - AparolinCamilla : RT @istsupsan: ?? Online il nuovo bollettino Influnet. Nell'ultima settimana in Italia: ?? l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è sot… -